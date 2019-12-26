 НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Вчора 10:31 3689 1
В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні 15:39 316
Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open
Сьогодні 13:45 500
Ідеє: У Динамо під час тренувань були чутні постріли. Я був у центрі війни
Сьогодні 12:44 2184
Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму
Сьогодні 09:24 802
Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями
Сьогодні 08:15 1360
Срібний призер чемпіонату світу відмовився грати за збірну України
Вчора 20:54 5017
Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році
Вчора 15:14 1528
У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України
Вчора 08:43 2397
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
24.12.2019 18:24 10378
Блоги
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 826
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 343
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7702 53
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 889
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:32 354
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:19 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 331
18:10 Бокс Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка 204
17:55 Інше У кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс 100
17:40 Футбол НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли 95
17:37 Пряма трансляція Крістал Пелес - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 394
17:26 Футбол Бущан: Більшість легіонерів Динамо не дотримуються правила, що прописане у контракті 774
17:11 Футбол Визначилися суперники Динамо на першому зборі у Туреччині 153
16:56 Футбол УПЛ визначила найкращого тренера грудня 117
16:41 Інше Найкращі українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави 186
16:23 Футбол Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном у 19 турі АПЛ 190
16:11 Футбол Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму 262
15:55 Футбол Соболь: Найкращі дні збірної України ще попереду 203
15:39 Олімпійські ігри-2020 В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024 316
15:22 Хокей Крижані Вовки орендували гравця Кременчука 179
15:09 Футбол Артета помітив прогрес у діях футболістів Арсенала 187
14:57 Блог Мак-Грегор подарував родині Lamborghini 649
14:47 Бокс Лопес: У мене немає поваги до Ломаченка 1597
14:34 Гандбол Тренер назвав завдання збірної України із гандболу на Євро-2020 746
14:18 Пряма трансляція Тоттенгем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 611
14:18 Блог Джошуа сказал, что хочет биться с Усиком в ближайшее время 1204
14:15 Футбол Клопп: Матчі на Boxing Day – це злочин 377
13:57 Футбол Моурінью назвав головну проблему Тоттенгема 686
13:45 Теніс Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open 500
13:32 Футбол Григорчук до кінця року залишить Астану 954
13:16 Футбол Ідеє залишив Динамо через власну безпеку 1726

НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли

Сьогодні 17:40 95 0
Вступило у дію рішення Шевченківського районного суду
НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли
#Жеваго, #Ворскла

Джерело - mind.ua.

Національний банк України згідно з рішенням суду розпочав процедуру примусового стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку Фінанси та кредит та почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

26 грудня вступило в дію рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов Нацбанку та вирішено стягнути з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.

Повідомляється, що Костянтин Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу, бо бізнесмен не сплатив у визначений строк судовий збір.

За даними НБУ, загальний обсяг заборгованості банку Фінанси та Кредит за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн.

"Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – повідомили в Нацбанку.

Раніше, Ворскла виставила на трансфер чотирьох футболістів.

Нагадаємо, Ворскла здолала Карпати у 18 турі УПЛ.

Коментарі ()