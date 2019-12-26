НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли

Вступило у дію рішення Шевченківського районного суду

Національний банк України згідно з рішенням суду розпочав процедуру примусового стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку Фінанси та кредит та почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

26 грудня вступило в дію рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов Нацбанку та вирішено стягнути з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.

Повідомляється, що Костянтин Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу, бо бізнесмен не сплатив у визначений строк судовий збір.

За даними НБУ, загальний обсяг заборгованості банку Фінанси та Кредит за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн.

"Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – повідомили в Нацбанку.

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