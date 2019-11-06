Граніт Джака може піти із клубу

Півзахисник Граніт Джака може залишити Арсенал у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Times.

Початком проблем гравця став інцидент, коли він послав уболівальників Арсеналу під час своєї заміни. Після цього півзахисник не з'являвся на полі у футболці "канонірів".

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У цьому сезоні Джака провів десять поєдинків за лондонців, відзначившись результативною передачею проти Крістал Пелас.

Нагадаємо, Моурніью близький до підписання контракту з Арсеналом.