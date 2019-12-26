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Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями

Сьогодні 08:15 835 0
Олександр Рябоконь прокоментував підсилення складу Десни
Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями
#Рябоконь, #Десна, #УПЛ

Джерело - Дитинець.

Десна не буде активно працювати на зимовому трансферному ринку, можливе підсилення кількома сильними гравцями.

Про це розповів головний тренер Десни Олександр Рябоконь.

"Я думаю, що нашу команду не треба дуже посилювати. Ні в якому разі не можна розхитувати ці атмосферу і склад. Можливо, 2-3 людини - свіжа кров. Можливо, 2-3 людини прийдуть або закінчать з футболом в силу віку. Але не більше, ніяких переглядів.

Завжди дуже багато якихось пропозицій, якихось легіонерів. Але ми цього робити не будемо. Якщо будемо брати когось, то футболістів, яких всі знають, сильних футболістів. Все інше - це втрата часу. У нас залишився кістяк з Першої ліги, я в них впевнений на 100%", - розповів Рябоконь.

Нагадаємо, нападник Зорі перейшов до Десни.

Раніше повідомлялося, що Десна також зацікавлена в підписанні ще одного гравця Зорі - півзахисника Левана Арвеладзе.

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