Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями

Десна не буде активно працювати на зимовому трансферному ринку, можливе підсилення кількома сильними гравцями.

Про це розповів головний тренер Десни Олександр Рябоконь.

"Я думаю, що нашу команду не треба дуже посилювати. Ні в якому разі не можна розхитувати ці атмосферу і склад. Можливо, 2-3 людини - свіжа кров. Можливо, 2-3 людини прийдуть або закінчать з футболом в силу віку. Але не більше, ніяких переглядів.

Завжди дуже багато якихось пропозицій, якихось легіонерів. Але ми цього робити не будемо. Якщо будемо брати когось, то футболістів, яких всі знають, сильних футболістів. Все інше - це втрата часу. У нас залишився кістяк з Першої ліги, я в них впевнений на 100%", - розповів Рябоконь.