Барселона хоче підписати півзахисника Інтера

Трансферна вартість Сенсі оцінюється в 50 мільйонів євро

Джерело - Sport Arena.

Барселона виявляє серйозний інтерес до півзахисника Інтера Стефано Сенсі.

Про це повідомляє Sport.

Каталонці вже виходили на представників італійця з приводу можливого трансферу.

В особі Сенсі Барселона бачить заміну Івану Ракитичу і Артуро Відаля, які, схоже покинуть клуб наступного літа.

Трансфер 24-річного гравця оцінюється у 50 мільйонів євро. Сенсі виступає за Інтер на правах оренди, а його контракт належить Сассуоло.

У нинішньому сезоні півзахисник збірної Італії зіграв 11 матчів за нерадзуррі, записавши на свій рахунок 3 забиті м'ячі і 3 результативні передачі.

Раніше, Барселона хоче підписати таланта ПСЖ.

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