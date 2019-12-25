Барселона хоче підписати півзахисника Інтера

Джерело - Sport Arena.
Барселона виявляє серйозний інтерес до півзахисника Інтера Стефано Сенсі.
Про це повідомляє Sport.
Каталонці вже виходили на представників італійця з приводу можливого трансферу.
В особі Сенсі Барселона бачить заміну Івану Ракитичу і Артуро Відаля, які, схоже покинуть клуб наступного літа.
Трансфер 24-річного гравця оцінюється у 50 мільйонів євро. Сенсі виступає за Інтер на правах оренди, а його контракт належить Сассуоло.
У нинішньому сезоні півзахисник збірної Італії зіграв 11 матчів за нерадзуррі, записавши на свій рахунок 3 забиті м'ячі і 3 результативні передачі.
Раніше, Барселона хоче підписати таланта ПСЖ.
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