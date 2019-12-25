АПЛ дозволила Ліверпулю зіграти з нашивкою переможця клубного чемпіонату світу

Джерело - Tribuna.com.
Після перемоги у клубному чемпіонаті світу Ліверпуль має право носити на формі спеціальну нашивку - значок переможця.
Це на 12 місяців - від дня завоювання трофея до наступного фіналу.
Однак Прем'єр-ліга не дозволяє Ліверпулю постійно носити такий значок в матчах чемпіонату. Ліга посилалася на правила, в яких написано, що зміни в дизайні форми по ходу сезону допустимі, тільки якщо це пов'язано з доброчинністю.
Ліверпуль попросив лігу переглянути правила, аргументуючи свою позицію тим, що це перша за 10 років перемога англійської команди на клубному ЧС, Прем'єр-ліга повинна цим пишатися і підкреслювати.
АПЛ погодилася з пропозицією Ліверпуля і дозволила провести один з матчів святкового періоду (швидше за все, вдома з Вулвергемптона 29 грудня) у спеціальній формі.
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Нагадаємо, у фіналу ЧС Ліверпуль переграв Фламенгу.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.