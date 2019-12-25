У Китаї обмежили зарплати для легіонерів

Ймовірно, що потік футболістів в країну зменшиться

Китайська футбольна асоціація зменшить зарплати для легіонерів.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Так, максимальна зарплата для легіонерів не повинна перевищувати 3 мільйони євро після вирахування податків.

Для місцевих, китайських футболістів, зарплати не повинні перевищувати 1,3 мільйона до вирахування податків. Для членів збірної цей показник підвищується на 20%.

Варто зазначити, що діючі контракти не будуть виправлені. Однак ті, хто підписав контракт після 20 листопада 2019 року, підуть на зниження зарплати.

Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.