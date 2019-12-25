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Попов міг перейти у Зорю

Сьогодні 15:39 409 0
Юрій Вернидуб прокоментував трансфер Дениса Попова
Попов міг перейти у Зорю
#Попов, #Динамо, #Зоря

Джерело - xsport.ua.

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов міг опинитися у луганській Зорі.

Про це розповів головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб.

"Він молодий хлопець і йому необхідно ще багато працювати над собою. Коли я очолював Зорю, то дуже хотів бачити його у своїй команді до ЧС-2019 (U-20). Але так склалося, що Динамо не віддало його в оренду. Видно, що Попов прогресує: став чемпіоном світу, гідно грає в основі Динамо. Бачу в ньому величезний потенціал", - розповів Вернидуб.

Раніше, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

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