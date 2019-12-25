Центральний захисник київського Динамо Денис Попов міг опинитися у луганській Зорі.

Про це розповів головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб.

"Він молодий хлопець і йому необхідно ще багато працювати над собою. Коли я очолював Зорю, то дуже хотів бачити його у своїй команді до ЧС-2019 (U-20). Але так склалося, що Динамо не віддало його в оренду. Видно, що Попов прогресує: став чемпіоном світу, гідно грає в основі Динамо. Бачу в ньому величезний потенціал", - розповів Вернидуб.