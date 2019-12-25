Езіл оплатив 219 операцій потребуючим дітям

Півзахисник Арсенала Месут Езіл оплатив операції 219 дітям, які терміново потребували лікування.

Про це розповів сам гравець у Іnstagram

"219 операцій вже зроблено, але попереду ще багато належить зробити! Ми з моєю дружиною оголосили перед нашим весіллям у червні 2019 року, що покриємо витрати ще на 1000 життєво важливих операцій для дітей з незаможних родин по всьому світу. Дякую кожному гостю з весілля, вболівальнику і фанату, які пожертвували на цей проект, і особлива подяка всім приголомшливим міжнародним медичним бригадам, які беруть участь в ньому.

Це лише початок! Давайте дивитися вперед в 2020 рік і разом допомагати сотням інших дітей", - розповів Езіл.