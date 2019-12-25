Езіл оплатив 219 операцій потребуючим дітям

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Арсенала Месут Езіл оплатив операції 219 дітям, які терміново потребували лікування.
Про це розповів сам гравець у Іnstagram
"219 операцій вже зроблено, але попереду ще багато належить зробити! Ми з моєю дружиною оголосили перед нашим весіллям у червні 2019 року, що покриємо витрати ще на 1000 життєво важливих операцій для дітей з незаможних родин по всьому світу. Дякую кожному гостю з весілля, вболівальнику і фанату, які пожертвували на цей проект, і особлива подяка всім приголомшливим міжнародним медичним бригадам, які беруть участь в ньому.
Це лише початок! Давайте дивитися вперед в 2020 рік і разом допомагати сотням інших дітей", - розповів Езіл.
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219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife @gulseamine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. A big thank you goes out to @big.shoe11 for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the amazing international medical teams that are involved. This is just the start! Let’s look forward to 2020, and help hundreds of other children in need all together. ❤ #M1Ö
Нагадаємо, у Китаї заборонили згадувати Арсенал.