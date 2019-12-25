Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році

Став відомий найкорисніший гравець збірної України

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський отримав найвищий середній бал у національній команді.

Про це повідомляє InStat.

У рейтингу враховувалися футболісти, які провели не менше половини матчів збірної України у поточному році.

Найкращим гравцем національної команди став Руслан Маліновський, який набрав середній бал 325. На другому місці опинився голкіпер Шахтаря Андрій Пятов (314), третім став хавбек англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко (295).

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