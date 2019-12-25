Ювентус готує обмін гравцями із ПСЖ

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Ювентуса Емре Джан відправиться у ПСЖ, а у Турин прибуде Леандро Паредес.
Про це повідомляє La Stampa.
Причиною активізації стала дискваліфікація Родріго Бентанкура, який отримав червону картку в матчі за Суперкубок Італії-2019.
Відзначимо, що Джан втратив місце у складі Ювентуса з приходом Мауріціо Саррі, відігравши лише 7 матчів у поточному сезоні. Паредес також не є основним гравцем парижан.
Раніше повідомлялося, що Погба повернеться у Ювентус.
Нагадаємо, Ювентус позбувся Манджукича.