Ювентус готує обмін гравцями із ПСЖ

Емре Джан може покинути Ювентус взимку

Півзахисник Ювентуса Емре Джан відправиться у ПСЖ, а у Турин прибуде Леандро Паредес.

Про це повідомляє La Stampa.

Причиною активізації стала дискваліфікація Родріго Бентанкура, який отримав червону картку в матчі за Суперкубок Італії-2019.

Відзначимо, що Джан втратив місце у складі Ювентуса з приходом Мауріціо Саррі, відігравши лише 7 матчів у поточному сезоні. Паредес також не є основним гравцем парижан.

Раніше повідомлялося, що Погба повернеться у Ювентус.

Нагадаємо, Ювентус позбувся Манджукича.