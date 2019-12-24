Ювентус позбувся Манджукича

Нападник виявився не потрібним Ювентусу

Джерело - Чемпіон.

Хорватський нападник Маріо Манджукич став гравцем катарського Аль-Духаїля.

Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Варто зазначити, що в поточному сезоні Маріо Манджукич не грав за Ювентус ні у Серії А, ні у Лізі чемпіонів.

Всього з 2015 року форвард провів до складу туринського клубу 62 матчі, в яких забив 44 голи.

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