Ювентус позбувся Манджукича

Джерело - Чемпіон.
Хорватський нападник Маріо Манджукич став гравцем катарського Аль-Духаїля.
Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.
القسم الثاني ☕️👏🏻@DuhailSC pic.twitter.com/uZE2wU1Qcx— خليفة بن حمد (@KHK) December 24, 2019
Варто зазначити, що в поточному сезоні Маріо Манджукич не грав за Ювентус ні у Серії А, ні у Лізі чемпіонів.
Всього з 2015 року форвард провів до складу туринського клубу 62 матчі, в яких забив 44 голи.
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