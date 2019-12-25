Баварія відмовилась від трансферу Сане

Джерело - sport.ua.
Баварія не купуватиме вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Bild.
Спортивний директор мюнхенського клубу Хасан Саліхаміджич заявив, що Баварія не буде найближчим здійснювати трансфери.
У свою чергу сам Сане хоче покинути Сіті та перебратися до Баварії. Наразі гравець продовжує відновлюватися після травми коліна, яку отримав у серпні.
Раніше повідомлялося, що Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Сане.