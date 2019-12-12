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Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті

Вчора 23:20 149 0
Футболіст може перебратися до Баварії
Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті
#МанСіті, #Сане

Джерело - sport.ua.

23-річний німецький вінгер Лерой Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Bayern & Germany. 

Раніше футболістом цікавилася мюнхенська Баварія, яка сподівається підписати гравця наступного літа. Операцією займається агент Джованні Бранчіні. Є ймовірність, що сторонам вдасться домовитися про суму, меншу за €100 мільйонів.

У поточному сезоні Сане через травму провів лише один матч у складі Манчестер Сіті. Контракт гравця з містянами розрахований до літа 2021-го року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Сане.

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