Футболіст може перебратися до Баварії

23-річний німецький вінгер Лерой Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Раніше футболістом цікавилася мюнхенська Баварія, яка сподівається підписати гравця наступного літа. Операцією займається агент Джованні Бранчіні. Є ймовірність, що сторонам вдасться домовитися про суму, меншу за €100 мільйонів.

У поточному сезоні Сане через травму провів лише один матч у складі Манчестер Сіті. Контракт гравця з містянами розрахований до літа 2021-го року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Сане.