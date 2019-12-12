Джерело - sport.ua.
23-річний німецький вінгер Лерой Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
Раніше футболістом цікавилася мюнхенська Баварія, яка сподівається підписати гравця наступного літа. Операцією займається агент Джованні Бранчіні. Є ймовірність, що сторонам вдасться домовитися про суму, меншу за €100 мільйонів.
У поточному сезоні Сане через травму провів лише один матч у складі Манчестер Сіті. Контракт гравця з містянами розрахований до літа 2021-го року.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Сане.