Іванісеня: Мій контракт належить Зорі

Дмитро Іванісеня прокоментував можливий перехід у Динамо

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня щасливий перебувати у луганському клубі.

Про це розповів сам гравець.

"На даний момент я знаходжуся на відпочинку в Абу-Дабі. Мій контракт належить Зорі, і я щасливий в цьому клубі перебувати. А на ті питання, які мені останнім часом задають, відповідаю просто: не бачу сенсу коментувати якісь чутки", - розповів Іванісеня.

Раніше, Динамо запропонувало за півзахисника 1 млн євро, а також готовий повністю відмовитися від трансферних прав на Олександра Тимчик, який виступає в луганському клубі на правах оренди з Динамо.

Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.