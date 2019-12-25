Іванісеня: Мій контракт належить Зорі

Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня щасливий перебувати у луганському клубі.
Про це розповів сам гравець.
"На даний момент я знаходжуся на відпочинку в Абу-Дабі. Мій контракт належить Зорі, і я щасливий в цьому клубі перебувати. А на ті питання, які мені останнім часом задають, відповідаю просто: не бачу сенсу коментувати якісь чутки", - розповів Іванісеня.
Раніше, Динамо запропонувало за півзахисника 1 млн євро, а також готовий повністю відмовитися від трансферних прав на Олександра Тимчик, який виступає в луганському клубі на правах оренди з Динамо.
Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.