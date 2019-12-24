Маріу: Роналду може переїхати до Росії

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду у майбутньому може опинитися у Росії.

Про це гравець збірної Португалії Жоау Маріу заявив в інтерв'ю rg.ru

"Кріштіану - 35 років. Чи він може одного разу опинитися у Росії? Чому ні? Якщо подивитеся на його кар'єру, то він завжди шукав виклик. З Манчестером Кріштіану виграв все, але захотів зробити те ж саме з Реалом. І домігся свого. Тепер Ювентус. Хто знає, що буде у майбутньому.

Якщо в Росії буде команда, яка буде ставити перед собою мету виграти Лігу чемпіонів, то Роналду може і переїхати сюди. Все можливо", - зазначив Маріу.