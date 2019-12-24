 Маріу: Роналду може переїхати до Росії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 6069 41
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Сьогодні 18:24 4198
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Сьогодні 17:55 277
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Сьогодні 15:54 160
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Сьогодні 15:12 1805
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Сьогодні 14:42 1075
Рух отримав заборону на трансфери
Сьогодні 13:47 836
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Сьогодні 12:44 1333 1
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Сьогодні 09:13 1696
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2939
Блоги
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:26 279
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:43 284
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:21 685
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:58 268
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
Вчора 18:30 6064 41
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Футбол Шевченко міг залишити збірну України після відбору ЧС-2018 49
21:55 Олімпійські ігри-2020 Росія затягувала суд з WADA, щоб виступити на Олімпіаді під своїм прапором 86
21:40 Бокс The Ring назвав найкращий нокаут 2019 року 92
21:25 Футбол Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію 123
21:09 Футбол Маріу: Роналду може переїхати до Росії 368
20:55 Футбол Вілліан: Готовий грати у Челсі до сорока років 104
20:40 Футбол Зоря планує підписати футболістів на три позиції 279
20:24 Хокей. УХЛ Донбас знищив Динамо у 23 турі УХЛ 152
20:10 Футбол Ювентус позбувся Манджукича 539
19:55 Футбол Мбаппе: Коли я прийшов до ПСЖ, то у команді була одна зірка 319
19:40 Біатлон Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу 300
19:25 Бокс Дерев'янченко: Головкіна тягнуть за вухо 461
19:10 Футбол Нападник Зорі перейшов до Десни 728
18:55 Футбол Півзахисник Динамо взагалі не дуже хоче грати у футбол 552
18:40 Гімнастика Дерюгіна: До України можуть застосувати санкції та штрафи 695
18:24 Футбол Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки 4198
18:10 Біатлон Бринзак: Є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням біатлону 267
17:55 Гімнастика Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву 277
17:40 Футбол Динамо не у повному обсязі розрахувалося за трансфер Соля 633
17:26 Блог Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке 280
17:25 Бокс Дерев'янченко має намір організувати бій з Альваресом 200
17:10 Футбол Шахтар проведе два збори у Туреччині 166
17:03 Хокей. УХЛ У Києві відбулося відкриття UHL Business Club для компаній-партнерів УХЛ 142
16:56 Футбол Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд 425 1
16:43 Блог Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою 284

Маріу: Роналду може переїхати до Росії

Сьогодні 21:09 368 0
Хавбек Локомотива - про майбутнє Роналду
Маріу: Роналду може переїхати до Росії
#Маріу, #Роналду

Джерело - sport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду у майбутньому може опинитися у Росії.

Про це гравець збірної Португалії Жоау Маріу заявив в інтерв'ю rg.ru

"Кріштіану - 35 років. Чи він може одного разу опинитися у Росії? Чому ні? Якщо подивитеся на його кар'єру, то він завжди шукав виклик. З Манчестером Кріштіану виграв все, але захотів зробити те ж саме з Реалом. І домігся свого. Тепер Ювентус. Хто знає, що буде у майбутньому.

Якщо в Росії буде команда, яка буде ставити перед собою мету виграти Лігу чемпіонів, то Роналду може і переїхати сюди. Все можливо", - зазначив Маріу.

Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.

Коментарі ()