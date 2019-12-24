Вілліан: Готовий грати у Челсі до сорока років

Бразилець Вілліан, у якого наступного літа закінчується контракт з Челсі, бажає залишитися у лондонському клубі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Всі знають, що мені дуже подобається грати за Челсі. Якби я зміг, то залишився б тут до сорока років. Однак футбол не завжди такий.

Контракт? Мені подобається тут грати, проте нова угода залежить не тільки від мого бажання. Ми повинні обговорити деякі речі з керівництвом клубу", - сказав Вілліан.