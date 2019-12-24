Українським арбітрам складно працювати на матчах УПЛ через різку різницю у заробітних платах.

Про це розповів український арбітр Микола Балакін.

"Ми судимо мільйонерів. У ТОП-командах молоді хлопці вже мільйонери. Іноді вони ображаються, говорять прямо на полі: Чому ти себе так грубо з нами поводиш? Відповідаю їм: А ви чули, як ви поводитесь зі мною?

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У мене зарплата за гру 12 тис гривень, 3 тис гривень нам дають на проїзд. Якщо футболісти отримують 20 тис доларів на місяць, то це не означає, що вони мають право так себе зі мною поводити. Я теж людина. І я теж не хочу помилятися, щоб потім не судити. Мені не буде чим годувати свою сім'ю. Хочу постійно працювати. Я найбільш зацікавлений в тому, щоб не помилятися", - розповів Балакін.