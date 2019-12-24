 Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 4716 11
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2685
Медіа-експерт: Піратство вбиває спорт
Вчора 20:00 632
Setanta може піти з України
Вчора 19:25 2157
Київське Динамо достроково повернуло Русина
Вчора 17:25 2230
Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого
Вчора 16:22 375
Арум назвав наступного суперника Джошуа
Вчора 12:58 6505
Динамо хоче підписати нападника Інгульця
Вчора 12:45 3024
Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка
Вчора 11:29 2482
Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
Вчора 11:10 4322
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:12 Бокс Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття 313
14:55 Футбол Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day 165
14:42 Футбол Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020 540
14:30 Футбол Олімпік підпише гравця Динамо 540
14:21 RunNews Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 270
14:13 Баскетбол Лень травмувався у матчі проти Клівленда 122
13:58 Блог Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича 166
13:47 Футбол Рух отримав заборону на трансфери 499
13:33 Бокс Джошуа доведеться відмовитися від одного із поясів – Гірн 126
13:17 Футбол УАФ розслідує фальсифікацію документів Рухом 614 1
12:58 Футбол Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року 183
12:44 Футбол Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо 844 1
12:19 Футбол Погба повернеться у Ювентус - ЗМІ 985
12:14 Футбол Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо 394
11:46 Футбол Барселона визначилася із ціною на Неймара 970
11:32 Бокс Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою 207
11:16 Футбол Гасперіні високо оцінив Маліновського 852
10:56 Бокс Визначився найкращий боксер року 1337
10:45 Футбол На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом 109
10:30 Футбол Волинь має все для виступу в УПЛ - Тлумак 269
10:14 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена 228
09:49 Баскетбол Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА 178
09:30 Хокей Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ 229
09:13 Футбол Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США 1141
08:47 Футбол Десна розірвала контракт із Богдановим 890

Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо

Сьогодні 12:14 394 0
Микола Балакін прокоментував відношення до Динамо
Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо
#Балакін, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Український арбітр Микола Балакін вказав на зв'язок із Динамо.

Про це розповів сам арбітр.

"У мене два діди і дядько грали у Динамо. І один з дідусів, Володимир Миколайович, був тренером Лобановського, Базилевича, Котельникова, Онуфрієнко і Біби. І він же грав у так званих матчах смерті. А Миколи Балакіна відправили на Урал за наказом Сталіна.

Але ніяких почуттів до Динамо немає. Знаю багатьох футболістів, з якими грав ще по юнакам, але близько ні з ким не спілкуюся. Не хочу, щоб це впливало на прийняття рішень.

Так, моя сім'я пов'язана з Динамо. Але коли я судив їх матч, то видалив двох гравців. Там вічно незадоволені, коли я їх суджу", - розповів Балакін.

Нагадаємо, в Україні визначили найкращого футбольного арбітра.

Раніше, ФІФА затвердила списки міжнародних арбітрів, до яких увійшли 31 українець.

Коментарі ()