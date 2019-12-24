Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо

Український арбітр Микола Балакін вказав на зв'язок із Динамо.

Про це розповів сам арбітр.

"У мене два діди і дядько грали у Динамо. І один з дідусів, Володимир Миколайович, був тренером Лобановського, Базилевича, Котельникова, Онуфрієнко і Біби. І він же грав у так званих матчах смерті. А Миколи Балакіна відправили на Урал за наказом Сталіна.

Але ніяких почуттів до Динамо немає. Знаю багатьох футболістів, з якими грав ще по юнакам, але близько ні з ким не спілкуюся. Не хочу, щоб це впливало на прийняття рішень.

Так, моя сім'я пов'язана з Динамо. Але коли я судив їх матч, то видалив двох гравців. Там вічно незадоволені, коли я їх суджу", - розповів Балакін.