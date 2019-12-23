Олімпік покинув орендований гравець Динамо

Джерело - olimpik.com.ua.
Півзахисник київського Динамо Роман Вантух, який на правах оренди виступав у Олімпіку, покинув донецький клуб.
Про це повідомляє прес-служба Олімпіка.
У зимове міжсезоння закінчилася дія орендної угоди між Олімпіком і Динамо, на правах якого Вантух виступав за донецьку команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт.
У Олімпіку гравець зіграв 22 матчі, в яких зумів забив два голи.
Нагадаємо, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.