Олімпік покинув орендований гравець Динамо

Сторони вирішили не продовжувати контракт

Півзахисник київського Динамо Роман Вантух, який на правах оренди виступав у Олімпіку, покинув донецький клуб.

Про це повідомляє прес-служба Олімпіка.

У зимове міжсезоння закінчилася дія орендної угоди між Олімпіком і Динамо, на правах якого Вантух виступав за донецьку команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт.

У Олімпіку гравець зіграв 22 матчі, в яких зумів забив два голи.

Нагадаємо, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.