 Олімпік шукає команди U-19 і U-21 для участі у чемпіонаті України | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік шукає команди U-19 і U-21 для участі у чемпіонаті України

Сьогодні 20:26 351 0
Клубу потрібні юнацька і молодіжна команди
Олімпік шукає команди U-19 і U-21 для участі у чемпіонаті України
#Олімпік, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

ФК Олімпік почав пошук футбольних команд U-19 і U-21 для спільної участі в чемпіонаті України сезону 2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше юнацька та молодіжна команди Олімпіка були дискваліфіковані на 2 роки за участь в договірних матчах. Без команд U-19 і U-21 клуб не може бути допущений до сезону УПЛ.

Влітку УПЛ своїм рішенням допустила Олімпік до чемпіонату, ухваливши, що клуб повинен знайти і фінансувати інші молодіжні команди.

Очевидно, тепер керівництво шукає юнацьку і молодіжну команду на наступний сезон.

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