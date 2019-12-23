Зідан не планує купувати нападника у січні

Мадридський Реал у зимове трансферне вікно не буде підписувати нападника.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Зінедін Зідан.

"Я злий на гравців, коли вони не використовують свої шанси. Звичайно ж, вся команда засмучується, адже ми не забиваємо голи, але намагаємося зберігати спокій. Реал не має права опускати голову. Звичайно, три очки в трьох матчах – це неприємно, але я не бачу великих проблем.

Трансфери? Я не думаю, що Реалу потрібно купувати форварда у січні", - розповів Зідан.