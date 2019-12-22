Реал не зміг переграти Атлетік у 18 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграв внічию з ФК Атлетік.
Мадридці мали значну перевагу у матчі, але її втілити бодай в один забитий гол не зуміли. У третьому матчі поспіль у Ла-Лізі Реал зіграв внічию.
Після 18-ти зіграних турів Реал перебуває на другому місці, відстаючи на два очки від Барселони.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 22 грудня
Реал - Атлетік 0:0
Нагадаємо, Барселона знищила Алавес.
Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.