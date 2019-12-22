Реал не зміг переграти Атлетік у 18 турі Ла-Ліги

Третя поспіль нічия мадридців у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграв внічию з ФК Атлетік.

Мадридці мали значну перевагу у матчі, але її втілити бодай в один забитий гол не зуміли. У третьому матчі поспіль у Ла-Лізі Реал зіграв внічию.

Після 18-ти зіграних турів Реал перебуває на другому місці, відстаючи на два очки від Барселони.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 22 грудня

Реал - Атлетік 0:0

Нагадаємо, Барселона знищила Алавес.

Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.