Тоттенгем розслідує расизм у матч із Челсі

Джерело - football24.ua.
Тоттенгем готовий застосувати найжорстокіші санкції до уболівальників, які дозволили собі неналежну поведінку у матчі із Челсі.
Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.
"Клуб розпочав офіційне розслідування разом з Челсі і їхніми гравцями. Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його проявів на стадіоні.
Ми дуже серйозно ставимося до подібного і готові застосувати найжорсткіші санкції проти кожного, хто дозволить собі подібну поведінку, в тому числі і заборону на відвідування матчів", – йдеться у заяві Тоттенгема.
Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.
Нагадаємо, Челсі завдяки дублю Вілліана переміг Тоттенгем у 18 турі АПЛ.