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Тоттенгем розслідує расизм у матч із Челсі

Сьогодні 11:46 222 0
Причетним особам можуть заборонити відвідувати матчі команди
Тоттенгем розслідує расизм у матч із Челсі
#Тоттенгем, #Челсі, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Тоттенгем готовий застосувати найжорстокіші санкції до уболівальників, які дозволили собі неналежну поведінку у матчі із Челсі.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

"Клуб розпочав офіційне розслідування разом з Челсі і їхніми гравцями. Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його проявів на стадіоні.

Ми дуже серйозно ставимося до подібного і готові застосувати найжорсткіші санкції проти кожного, хто дозволить собі подібну поведінку, в тому числі і заборону на відвідування матчів", – йдеться у заяві Тоттенгема.

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

Нагадаємо, Челсі завдяки дублю Вілліана переміг Тоттенгем у 18 турі АПЛ.

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