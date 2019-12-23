Тоттенгем розслідує расизм у матч із Челсі

Тоттенгем готовий застосувати найжорстокіші санкції до уболівальників, які дозволили собі неналежну поведінку у матчі із Челсі.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

"Клуб розпочав офіційне розслідування разом з Челсі і їхніми гравцями. Расизм в будь-якій формі абсолютно неприйнятний, і ми не потерпимо його проявів на стадіоні.

Ми дуже серйозно ставимося до подібного і готові застосувати найжорсткіші санкції проти кожного, хто дозволить собі подібну поведінку, в тому числі і заборону на відвідування матчів", – йдеться у заяві Тоттенгема.