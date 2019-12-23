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Індзагі: Ми зробили щось чарівне

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Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Ювентусом у матчі за Суперкубок Італії
Індзагі: Ми зробили щось чарівне
#Лаціо, #Ювентус

Джерело - ua.tribuna.com.

Лаціо заслужив перемогу над Ювентусом у матчі за Суперкубок Італії.

Про це розповів головний тренер римського клубу Сімоне Індзагі.

"Ми зробили щось чарівне, оскільки всього за два тижні двічі обіграли Ювентус. Це неймовірно.

Думаю, що це була ще одна заслужена перемога сильної команди, яка завжди вірила в свої ідеї. Наші хлопці заслужили це", - розповів Індзагі.

Нагадаємо, Лаціо переміг Ювентус у фіналі Суперкубка Італії.

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