Зідан назвав найкращого тренера світу

Головний тренер Реала Зінедін Зідан назвав Хосепа Гвардіолу найкращим тренером світу.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Коли мій Реал зустрінеться з Манчестер Сіті Гвардіоли, це буде особливий момент. Я з ним багато разів перетинався і дуже поважаю його.

Як на мене, Гвардіола - найкращий тренер у світі. Він це доводить з кожним роком. Це відмінний фахівець" - зізнався Зідан.