Зідан назвав найкращого тренера світу

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан назвав Хосепа Гвардіолу найкращим тренером світу.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
"Коли мій Реал зустрінеться з Манчестер Сіті Гвардіоли, це буде особливий момент. Я з ним багато разів перетинався і дуже поважаю його.
Як на мене, Гвардіола - найкращий тренер у світі. Він це доводить з кожним роком. Це відмінний фахівець" - зізнався Зідан.
Нагадаємо, Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ.
Раніше, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.