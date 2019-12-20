Боруссія націлилась на лідера Наполі

Дріс Мертенс може продовжити кар’єру у Німеччині

Нападник Наполі Дріс Мертенс може перебратися у німецьку Бундеслігу.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

У послугах 32-річного бельгійця зацікавлена ​​дортмундська Боруссія, яка має намір посилити атакуючу лінію у зимове трансферне вікно.

Відзначимо, що контракт Мертенса з Наполі закінчується влітку 2020 року. Наполі може розглянути варіант з продажем нападника, аби виручити за нього хоч якісь кошти.

У поточному сезоні Мертенс провів 21 матч, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса.

Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.