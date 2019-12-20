Боруссія націлилась на лідера Наполі

Джерело - football.ua.
Нападник Наполі Дріс Мертенс може перебратися у німецьку Бундеслігу.
Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
У послугах 32-річного бельгійця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка має намір посилити атакуючу лінію у зимове трансферне вікно.
Відзначимо, що контракт Мертенса з Наполі закінчується влітку 2020 року. Наполі може розглянути варіант з продажем нападника, аби виручити за нього хоч якісь кошти.
У поточному сезоні Мертенс провів 21 матч, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса.
Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.