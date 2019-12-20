Сідклей може залишитися гравцем Динамо

Захисник Динамо Сідклей може не перейти в Корінтіанс у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє gazetaesportiva.com.

Бразильський клуб має намір орендувати гравця у Динамо, але кияни наполягають на повноцінному продажу Сідклея.

Трансфер захисника кияни оцінили у 5 млн євро, у той час як Корінтіанс не готовий платити таку суму.

Через це трансфер знаходиться на межі зриву, адже переговори між клубами зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди.