 Трансфер Сідклея у Корінтіанс може зірватися | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдіна впіймали на допінгу
Сьогодні 17:30 2411
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
Сьогодні 18:12 620
Артета – новий головний тренер Арсенала
Сьогодні 16:50 298
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
Сьогодні 16:34 969
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Сьогодні 14:01 521
Хацкевич очолив російський клуб
Сьогодні 10:51 2037
Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Ансі
Сьогодні 08:40 987
МОК позбавив українця золотої медалі Олімпіади-2012
Вчора 23:10 2412
Український клуб здійснив приголомшливий камбек у Кубку ЄКВ
Вчора 21:26 1010 1
Матч УХЛ не відбувся, Дніпру буде зарахована технічна поразка
Вчора 20:37 457
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:24 RunNews Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль 26
22:16 Футбол Форлан очолив найтитулованіший клуб Уругваю 73
21:55 Футбол Вальверде не хотів купувати де Йонга 100
21:37 Баскетбол Миколаїв обіграв Одесу у Суперлізі 133
21:28 Футбол Герта виділила 45 млн євро на гравця Арсенала 103
21:15 Блог Про футбольну кар'єру, помилки молодості, заробіток і особисте життя - Денис Бойко 190
21:10 Футбол Грімм порівняв УПЛ із АПЛ 107
20:45 Бокс Гарсія хоче нокаутувати Редкача 183
20:31 Футбол Трансфер Сідклея у Корінтіанс може зірватися 452
20:15 Баскетбол Київ-Баскет розібрався із Запоріжжям у Суперлізі 171
19:51 Футбол Ахметов хотів купити трьох гравців Динамо – Шовковський 1033
19:32 Біатлон Підгрушна: Хочеться забути цей день 415
19:21 Футбол Лихоманить, коли чую про «футбол поза політикою» – екс-гравець Динамо 1534
19:14 Блог Визначили найкращий гол групового етапу Ліги чемпіонів 376
18:58 Футбол Челсі хоче підписати гравця Реала 179
18:50 Футбол Погба хоче виграти із Манчестер Юнайтед трофей – агент 217
18:32 Футбол Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком ультрас щодо Зозулі 753
18:12 Біатлон Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU 620
17:50 Футбол У Динамо відреагували на провалений допінг-тест Бєсєдіна 1037
17:41 Футбол Боруссія хоче викупити Хакімі у Реала 306
17:30 Футбол Бєсєдіна впіймали на допінгу 2411
17:12 Футбол Лунін різко впав у ціні 1162
16:51 Блог У неї є сила. Майк Тайсон провів тренування для Серени Вільямс 641
16:50 Футбол Артета – новий головний тренер Арсенала 298
16:34 Біатлон Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу 969

Трансфер Сідклея у Корінтіанс може зірватися

Сьогодні 20:31 452 0
Сідклей може залишитися гравцем Динамо
Трансфер Сідклея у Корінтіанс може зірватися
#Сідклей, #Динамо, #Корінтіанс

Джерело - xsport.ua.

Захисник Динамо Сідклей може не перейти в Корінтіанс у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє gazetaesportiva.com.

Бразильський клуб має намір орендувати гравця у Динамо, але кияни наполягають на повноцінному продажу Сідклея.

Трансфер захисника кияни оцінили у 5 млн євро, у той час як Корінтіанс не готовий платити таку суму.

Через це трансфер знаходиться на межі зриву, адже переговори між клубами зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди.

Коментарі ()