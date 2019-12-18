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Бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди

Сьогодні 10:35 540 0
Бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди
#Сідклей, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Корінтіанс поміняв стратегію щодо захисника Динамо Сідклея. і нині хоче купити гравця замість оформлення оренди.

Про це повідомляє Globo Esporte. 

Клуби не змогли домовитися про орендну угоду, тому Корінтіанс відправили Динамо запит про придбання гравця. 

Деталі пропозиції невідомі. Динамо володіє 80% прав на Сідклея. 

Раніше повідомлялося, що кияни готові були відпустити захисника в річну оренду за 1 млн доларів, потім знизили ціну до 800 тисяч , проте бразильський клуб розраховував на безкоштовну оренду з умовою оплати зарплати гравця. 

Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.

Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 асисти в 23 матчах за Динамо. 

Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року. 

Нагадаємо, вихованець київського Динамо близький до переходу у московське.

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