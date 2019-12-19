В УПЛ назвали претендентів на найкращого гравця грудня

На звання найкращого гравця претендують вісім футболістів

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-Ліга назвала гравців, які претендують на звання найкращого у грудні.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

У голосуванні за ТОП-футболіста беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру: 16 тур — Артем Бєсєдін (Динамо), 17 тур — Богдан Михайліченко (Зоря), 18 тур — Жуніор Мораес (Шахтар).

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Також за нагороду поборяться футболісти, які відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів: Віктор Циганков (Динамо), Максим Третьяков (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна), Ісмаїлі (Шахтар), Дава (Маріуполь).

Нагадаємо, визначився найкращий тренер 18 туру УПЛ.