Боруссія хоче підписати перспективного гравця

Дортмундська Боруссія має намір викупити у мадридського Реала контракт 21-річного правого захисника Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Goal.com.

"Це залежить від Реала, але рішення ще не прийнято. Ми поговоримо про це в найближчі тижні або місяці", — зазначив спортивний директор німецького клубу Міхаель Цорк.

Футболіст захищає кольори Боруссії на правах оренди, термін якого закінчується через влітку. Але дортмундці хочуть підписати гравця на постійній основі.

У поточному сезоні Хакімі провів за Боруссію 25 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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