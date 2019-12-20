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Боруссія хоче викупити Хакімі у Реала

Сьогодні 17:41 268 0
Боруссія хоче підписати перспективного гравця
Боруссія хоче викупити Хакімі у Реала
#Хакімі, #Боруссія, #Реал

Джерело - sport.ua.

Дортмундська Боруссія має намір викупити у мадридського Реала контракт 21-річного правого захисника Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Goal.com.

"Це залежить від Реала, але рішення ще не прийнято. Ми поговоримо про це в найближчі тижні або місяці", — зазначив спортивний директор німецького клубу Міхаель Цорк.

Футболіст захищає кольори Боруссії на правах оренди, термін якого закінчується через влітку. Але дортмундці хочуть підписати гравця на постійній основі.

У поточному сезоні Хакімі провів за Боруссію 25 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Баварії не потрібен хавбек Шахтаря.

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