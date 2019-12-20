Пучков: У Динамо відбудуться великі зміни

У наставника Динамо Олексія Михайличенка буде можливість плідно попрацювати під час зимової підготовки.

Про це фахівець Сергій Пучков заявив в інтерв'ю zbirna.com.

"Не варто забувати, що попереду велика перерва в чемпіонаті. Думаю, у Динамо відбудуться великі зміни, і це піде на користь команді. Не варто забувати, що нинішній наставник біло-синіх став біля керма в серпні і не готував команду до сезону. Зараз в Олексія Михайличенка буде можливість плідно попрацювати під час зимової підготовки і вивести команду на більш високий якісний рівень.

Матч відбудеться на полі киян, а це вже перевага, хоча всі знають, що "Олександрія" не подарунок навіть для грандів", - зазначив Пучков.