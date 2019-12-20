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Хацкевич очолив російський клуб

Сьогодні 10:51 593 0
Білорус продовжить тренерську кар'єру у другому дивізіоні Росії
Хацкевич очолив російський клуб
#Хацкевич, #Ротор

Джерело - sportarena.com.

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич призначений головним тренером російського Ротора з Волгограда, який виступає в ФНЛ.

Про це повідомив сайт клубу.

Терміни угоди не розголошуються, але раніше повідомлялося про контракт з волгоградці до 2021 року. Він приступить до роботи з командою 12 січня на зборі в Туреччині.

Повідомлялося, що в тренерський штаб Олександра Хацкевича в Роторі може увійти екс-форвард київського Динамо Максим Шацьких.

Олександр Хацкевич був звільнений Динамо в серпні цього року після того, як віце-чемпіони України під його керівництвом в третій раз поспіль не пройшли в груповий раунд Ліги чемпіонів. На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

Волгоградський Ротор виступає в дивізіон, другий за важливістю, лізі Росії. На зимову перерву команда пішла на першому місці турнірної таблиці. Не так давно їх покинув головний тренер Ігор Меньщиков, який вже очолив Тюмень.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич може стати тренером Мілевського.

Нагадаємо, Хацкевич, Алієв і Шацьких повернулися у футбол.

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