Зозуля: Бути патріотом - це не злочин

Українець Роман Зозуля вважає, що допомагати своїй армії і бути патріотом - це не злочин.

Про це українець заявив в інтерв'ю Marca.

"Хочу ще раз сказати: все, що про мене говорять, це неправда. Я футболіст і патріот України. Звичайно, я підтримую свою країну, але я аполітичний і не є прихильником будь-якої ідеології.

У моїй країні почалася війна, але в той момент у нас не було армії. Всі хотіли допомогти своїм солдатам. Ми не купували зброю. Але давали гроші на медикаменти для порятунку життів, а також одяг. Я вважаю, що допомагати своїй армії і бути патріотом - це не злочин. Якщо я відвідую лікарню і бачу страждання людей, то їм потрібно допомогти. Війна - це страшне явище, і я, вважаючи себе патріотом, допомагав солдатам. Але наш фонд допомагає не тільки солдатам. Наприклад, допомагаємо тим, хто хворий на рак", - сказав Зозуля.