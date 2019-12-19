 Зозуля: Бути патріотом - це не злочин | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля: Бути патріотом - це не злочин

Сьогодні 21:40 105 0
Зозуля публічно допомагає і підтримує армію України
Зозуля: Бути патріотом - це не злочин
#Зозуля, #Іспанія

Джерело - sport.ua.

Українець Роман Зозуля вважає, що допомагати своїй армії і бути патріотом - це не злочин.

Про це українець заявив в інтерв'ю Marca.

"Хочу ще раз сказати: все, що про мене говорять, це неправда. Я футболіст і патріот України. Звичайно, я підтримую свою країну, але я аполітичний і не є прихильником будь-якої ідеології.

У моїй країні почалася війна, але в той момент у нас не було армії. Всі хотіли допомогти своїм солдатам. Ми не купували зброю. Але давали гроші на медикаменти для порятунку життів, а також одяг. Я вважаю, що допомагати своїй армії і бути патріотом - це не злочин. Якщо я відвідую лікарню і бачу страждання людей, то їм потрібно допомогти. Війна - це страшне явище, і я, вважаючи себе патріотом, допомагав солдатам. Але наш фонд допомагає не тільки солдатам.  Наприклад, допомагаємо тим, хто хворий на рак", - сказав Зозуля.

У поєдинку 20-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано фанати суперника скандували Зозуля - нацист. В знак протесту Альбасете не вийшов на другий тайм поєдинку.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

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