Швейцарський клуб веде переговори з Луческу

Екс-наставник гірників може очолити Сьон

Румунський футбольний тренер Мірча Луческу, добре відомий в Україні по багаторічній роботі з Шахтарем, може стати наставником Сьона.

Про це повідомляє 4-4-2.com.

Президент швейцарського клубу Крістіан Константин дуже зацікавлений у співпраці з досвідченим румунським коучем. Сьон розраховує визначитися з кандидатурою нового головного тренера до кінця нинішнього року.

Єдиною серйозною проблемою в питанні призначення Луческу може стати незнання румуном французької мови. Екс-тренер Шахтаря говорить італійською та цей факт поки трохи бентежить босів Сьона.

Сьон займає 7-е місце з 10 можливих в нинішньому розіграші елітного дивізіону чемпіонату Швейцарії.

Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.

Раніше Федорчук вказав причини останніх невдач Шахтаря.