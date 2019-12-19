Зідан: Реал заслужив перемогу над Барселоною

Джерело - ua-football.com.
Реалу необхідно було використовувати свої шанси у грі із Барселоною.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.
"Це була відмінна гра в нашому виконанні, ми продемонстрували концентрацію від першої до останньої хвилини. Не вистачило тільки голів. Звичайно, результат для мене недостатньо хороший. Ми заслужили на перемогу в цій грі, але потрібно розуміти, що невикористання своїх шансів у такому матчі може бути небезпечним", - розповів Зідан.
Раніше, Рамос розкритикував VAR у грі із Барселоною.
Нагадаємо, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.