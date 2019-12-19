Джерело - football.ua.
Арбітр повинний був призначати два одинадцятиметрових у ворота Барселони.
Про це розповів капітан Реала Серхіо Рамос.
"Ми подивилися епізоди в перерві, і там абсолютно зрозуміло, що було два пенальті. Але зараз нічого не можна змінити. Адже VAR потрібен для того, щоб допомагати в спірних моментах, але цього не було. Це провал. Це речі, які відбуваються в футболі, і ми не можемо з ними миритися. Ми вели гру, не перемогли, але все одно можемо бути задоволені виконаною роботою", - розповів Рамос.
Нагадаємо, Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги.
Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.