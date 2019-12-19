Арбітр повинний був призначати два одинадцятиметрових у ворота Барселони.

Про це розповів капітан Реала Серхіо Рамос.

"Ми подивилися епізоди в перерві, і там абсолютно зрозуміло, що було два пенальті. Але зараз нічого не можна змінити. Адже VAR потрібен для того, щоб допомагати в спірних моментах, але цього не було. Це провал. Це речі, які відбуваються в футболі, і ми не можемо з ними миритися. Ми вели гру, не перемогли, але все одно можемо бути задоволені виконаною роботою", - розповів Рамос.