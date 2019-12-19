У Динамо не має основного воротаря – Бойко

У київському Динамо обоє голкіперів претендують на місце у стартовому складі.

Про це розповів воротар киян Денис Бойко.

"У нас в команді немає основного воротаря, другого воротаря. Наш тренер воротарів нам завжди це говорить в тренувальному процесі. Кожен воротар повинен бути готовий в будь-яку секунду. Навіть коли у мене не було травми, у нас була постійна ротація з самого початку чемпіонату. У нас два рівних воротарі, які отримують приблизно однакову ігрову практику. Я вважаю, це нормально, це здорова конкуренція.

Кожен працює, кожен хоче грати, кожен хоче своє місця у воротах. А воно одне. У нас нормальна здорова конкуренція і на футбольному полі, і поза футбольним полем. Тренери це бачать і дають кожному зіграти певну кількість часу", — розповів Бойко.