Лестер обіграв Евертон у серії пенальті, перемоги Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Результати 1/4 Кубку ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 грудня, відбулися матчі чвертьфіналу Кубку англійської ліги.
Евертон у серії одинадцятиметрових зміг обіграти Евертон. Впевнені перемоги здобули Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті
Кубок ліги
Чвертьфінал, 18 грудня
Евертон – Лестер 2:3 (2:2) по пенальті
Голи: 0:1 – 26 Меддісон, 0:2 – 29 Еванс, 1:2 – 70 Девіс, 2:2 – 90+1 Бейнс
Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сіті 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 22 Канселу, 1:1 – 46 Тейлор, 1:2 – 50 Стерлінг, 1:3 – 70 Стерлінг
Манчестер Юнайтед – Колчестер 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 51 Рашфорд, 2:0 – 56 Джексон (автогол), 3:0 – 61 Марсьяль
Нагадаємо, Астон Вілла розгромила Ліверпуль в Кубку ліги.