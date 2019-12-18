 Бенітес планує повернутися в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Бенітес планує повернутися в АПЛ

Сьогодні 19:23 265 0
Рафаель Бенітес прокоментував своє повернення в АПЛ
Бенітес планує повернутися в АПЛ
#Бенітес

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Далянь Іфань Рафаель Бенітес хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"У мене були пропозиції від англійських клубів, але потрібно розуміти, що робиш правильно. Коли я пішов, то прийняв рішення продовжити працювати відразу - я не хотів чекати. Зараз я працюю над великим проектом, і це відмінне місце, мені приємно тут перебувати. 

Я можу з упевненістю сказати, що в майбутньому безумовно повернуся до Англії, адже саме тут живе моя сім'я. Прем'єр-ліга - один з найсильніших чемпіонатів, де висока конкуренція. тут неймовірні фанати і переповнені стадіони. В футбол в Англії грають в дуже високому темпі , плюсів чемпіонату неймовірно багато", - розповів Бенітес.

Раніше повідомлялося, що Бенітес може очолити Арсенал.

Також, Бенітесом цікавився Вест Гем.

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