Джерело - ua-football.com.
Головний тренер Далянь Іфань Рафаель Бенітес хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"У мене були пропозиції від англійських клубів, але потрібно розуміти, що робиш правильно. Коли я пішов, то прийняв рішення продовжити працювати відразу - я не хотів чекати. Зараз я працюю над великим проектом, і це відмінне місце, мені приємно тут перебувати.
Я можу з упевненістю сказати, що в майбутньому безумовно повернуся до Англії, адже саме тут живе моя сім'я. Прем'єр-ліга - один з найсильніших чемпіонатів, де висока конкуренція. тут неймовірні фанати і переповнені стадіони. В футбол в Англії грають в дуже високому темпі , плюсів чемпіонату неймовірно багато", - розповів Бенітес.
Раніше повідомлялося, що Бенітес може очолити Арсенал.
Також, Бенітесом цікавився Вест Гем.