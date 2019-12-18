Головний тренер Далянь Іфань Рафаель Бенітес хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"У мене були пропозиції від англійських клубів, але потрібно розуміти, що робиш правильно. Коли я пішов, то прийняв рішення продовжити працювати відразу - я не хотів чекати. Зараз я працюю над великим проектом, і це відмінне місце, мені приємно тут перебувати.

Я можу з упевненістю сказати, що в майбутньому безумовно повернуся до Англії, адже саме тут живе моя сім'я. Прем'єр-ліга - один з найсильніших чемпіонатів, де висока конкуренція. тут неймовірні фанати і переповнені стадіони. В футбол в Англії грають в дуже високому темпі , плюсів чемпіонату неймовірно багато", - розповів Бенітес.