Маліновський: Не хотів грати проти Шахтаря

Джерело - Footballhub.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не хотів зустрічатися із Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Про це розповів сам гравець.
"Протистояння з Шахтарем? Це рідна команда, де я виступав з 12 до 19 років. Не хотів грати проти них, але такий жереб. Добре, що Аталанта завоювала путівку в плей-оф. Приємно бути частиною історії клубу, яка зараз пишеться", - розповів Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський забив у другому матчі поспіль.
Раніше, Маліновський вказав на прогрес в Аталанті.