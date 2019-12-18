Маліновський: Не хотів грати проти Шахтаря

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не хотів зустрічатися із Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам гравець.

"Протистояння з Шахтарем? Це рідна команда, де я виступав з 12 до 19 років. Не хотів грати проти них, але такий жереб. Добре, що Аталанта завоювала путівку в плей-оф. Приємно бути частиною історії клубу, яка зараз пишеться", - розповів Маліновський.