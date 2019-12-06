Вихованець київського Динамо близький до переходу у московське

Трансфер може відбудеться вже в зимове трансферне вікно

21-річний півзахисник тульського Арсеналу Данило Лісовий, який є вихованцем київського Динамо, близький до переходу в московське Динамо.

Про це повідомляє Спорт-Експрес в Росії.

Контракт гравця належить пітерському Зеніту, в тульському Арсеналі футболіст в оренді. У поточному чемпіонаті Росії він провів 16 матчів, забив 2 голи і віддав одну гольову передачу.

Московське Динамо виявило серйозну зацікавленість в футболісті - перехід, можливо, відбудеться вже в зимове трансферне вікно.

Раніше, в 2015 році Лісовий отримав російське громадянство.

Нагадаємо, росіянин залишив одеський Чорноморець.