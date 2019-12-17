Сам тренер підтвердил

Екс-тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу отримав пропозицію очолити бразильський Сантос.

Про це повідомляє румунський журналіст Емануель Роша.

Сам Луческу підтвердив цю новину. Більш того, у нього "на руках" є й інші варіанти.

"Це правда, у мене є пропозиція від Сантоса. Я ще точно нічого не вирішив і прийму рішення після Нового року. У мене є кілька інших цікавих варіантів", - заявив Луческу.

Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.

Раніше Федорчук вказав причини останніх невдач Шахтаря.