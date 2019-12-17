Джерело - AS.
Мадридський Реал шукає новий клуб для українського воротаря Вальядоліда Андрія Луніна, оскільки він до цих пір не зіграв цього сезону.
Про це повідомляє AS.
Українець може продовжити кар'єру в Альмерії.
Головний тренер Альмерії - колишній гравець Реала Гуті.
Можливо, перший матч за Вальядолід Лунін проведе завтра, 18 грудня, проти Толоси в Кубку Іспанії.
Вальядолід не збирається перешкоджати цьому трансферу, оскільки хоче зберегти хороші відносини з Реалом.
Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.