Головний тренер Альмерії - колишній гравець Реала Гуті.

Джерело - AS.

Мадридський Реал шукає новий клуб для українського воротаря Вальядоліда Андрія Луніна, оскільки він до цих пір не зіграв цього сезону.

Про це повідомляє AS.

Українець може продовжити кар'єру в Альмерії.

Головний тренер Альмерії - колишній гравець Реала Гуті.

Можливо, перший матч за Вальядолід Лунін проведе завтра, 18 грудня, проти Толоси в Кубку Іспанії.

Вальядолід не збирається перешкоджати цьому трансферу, оскільки хоче зберегти хороші відносини з Реалом.

Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.