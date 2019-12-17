Збірна України U-21 зіграє проти Італії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 проведе спаринг з Італією. Товариський матч запланований на 3 червня 2020 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Важливо: Стали відомі учасники Турніру Валерія Лобановського 2020 року

Зазначимо, що перед цим збірна України U-21 візьме участь у меморіалі Лобановського. Окрім "синьо-жовтих", на турнірі зіграють Португалія, Болгарія та Словенія. 29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за третє місце.

Нагадаємо, що у 2019-му молодіжна збірна України вперше за 10 років перемогла на Меморіалі Лобановського.