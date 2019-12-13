Стали відомі учасники Турніру Валерія Лобановського 2020 року

У 17-му за ліком Турнірі Валерія Лобановського, який відбудеться в Києві після завершення нинішнього клубного сезону, за традицією візьмуть участь чотири команди.

Про це повідомляє zbirna.com.

Це будуть молодіжні збірні України, Португалії, Болгарії та Словенії. 29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за 3-є місце.

Не виключено, що після завершення Турніру Лобановського українська "молодіжка" проведе ще один спаринг – з однією з найсильніших європейських збірних.