Лідери Реала не зіграють з Барселоною

Марсело та Азар не допоможуть Реалу

У перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії з Барселоною мадридський Реал не зможе розраховувати на двох футболістів.

Про це повідомляє Marca.

Двоє основних гравців Реала Марсело і Еден Азар точно не допоможуть мадридському клубу в протистоянні з каталонцями.

Азар вже пересувається без милиць, але до сих пір кульгає. Відновлення бельгійця очікується до середини січня.

У Марсело - м'язове ушкодження і він не встигне відновитися до матчу з Барселоною.

Нагадаємо, матч 10-го туру Ла-Ліги Барселона - Реал перенесли через протести у Каталонії. Гра відбудеться 18-го грудня.

Раніше Барселона не змогла перемогти Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, Бартомеу зібрався скаржитися на арбітраж у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом.