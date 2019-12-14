Каталонці не змогли перемогти суперника

Джерело - Футбол 24.

Сьогодні, 14 грудня, каталонська Барселона розписала мирову з Реал Сосьєдадом в рамках 17 туру іспанської Ла-Ліги.

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишився незадоволеним суддівством у матчі.

Бартомеу вимагає пояснень від функціонерів через неоднозначне суддівство в матчі.

Спірний епізод стався під завісу поєдинки, коли арбітр Хав'єр Альберола Рохас не призначив пенальті у ворота сан-себастьянців за фол проти Жерара Піке.

Нагадаємо, Барселона не змогла перемогти Реал Сосьєдад.