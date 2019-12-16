Парагвайському клубу не вистачає грошей на трансфер гравця Динамо

Парагвайській Олімпії на придбання Дерліса Гонсалеса з Динамо має лише 20% від необхідної суми.

Про це президент клубу Мігель Брунотт заявив в інтерв'ю abc.com.py.

"Все буде залежати від Динамо. З ними важко домовлятися, а необхідна сума повністю виходить за рамки нашого бюджету. Ідея полягає в тому, щоб проаналізувати, де ми зможемо заробити, щоб компенсувати витрати на трансфер.

Це досить складно в даний момент. У нас є тільки 18% або 20% того, що просить київський клуб. Якщо ми отримаємо 25 000 нових членів-уболівальників клубу, то станемо ближчими до нашої мети. Цей тиждень буде ключовим", - зазначив Брунотт.