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Баварія запропонувала контракт наставнику ПСЖ

Сьогодні 21:49 259 0
Тухель може повернутися до Німеччини
Баварія запропонувала контракт наставнику ПСЖ
#Тухель, #Баварія

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може повернутися до Німеччини.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Мюнхенський клуб запропонував фахівця довгостроковий контракт і готовий запросити його влітку або навіть цієї зими, він залишається пріоритетним варіантом.

Баварія зв'язувалася з Тухелем після відставки Ніко Ковача. У німця контракт з ПСЖ до літа 2021 року, але в разі раннього вильоту з Ліги чемпіонів парижани майже напевно припинять співпрацю. Баварія, навпаки, готова надати тренеру довгострокові гарантії.

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