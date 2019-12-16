Баварія запропонувала контракт наставнику ПСЖ

Тухель може повернутися до Німеччини

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може повернутися до Німеччини.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Мюнхенський клуб запропонував фахівця довгостроковий контракт і готовий запросити його влітку або навіть цієї зими, він залишається пріоритетним варіантом.

Баварія зв'язувалася з Тухелем після відставки Ніко Ковача. У німця контракт з ПСЖ до літа 2021 року, але в разі раннього вильоту з Ліги чемпіонів парижани майже напевно припинять співпрацю. Баварія, навпаки, готова надати тренеру довгострокові гарантії.

Нагадаємо, Баварія знищила Вердер.

Раніше Аугсбург обіграв Гоффенгайм.