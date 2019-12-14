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Сьогодні, 14 грудня, відбулися матчі 15 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
15 тур, 14 грудня
Баварія - Вердер 6:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 24 Рашика, 1:1 - 45 Коутіньо, 2:1 - 45+4 Левандовський, 3:1 - 63 Коутіньо, 4:1 - 72 Левандовський, 5:1 - 75 Мюллер, 6:1 - 78 Коутіньо
Герта - Фрайбург 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Даріда
Кельн - Баєр 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 73 Кордоба, 2:0 - 84 Борнов
Майнц - Боруссія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Ройс, 0:2 - 66 Санчо, 0:3 - 69 Азар, 0:4 - 84 Шульц
Раніше Аугсбург обіграв Гоффенгайм.